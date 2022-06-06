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Самое угрожающее направление. Россия хочет оккупировать Запорожье – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 19:18
Самое угрожающее направление. Россия хочет оккупировать Запорожье – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье, и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей. Об этом он заявил на встрече с журналистами в понедельник.

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По его словам, в Запорожской области складывается наиболее угрожающая ситуация из-за того, что половину области контролирует Россия, а судя по публичным и непубличным данным, россияне хотят оккупировать областной центр.

"Я думаю, что там наиболее угрожающая ситуация, Запорожье враг, как публично, так и непублично, судя по перехватам, хочет оккупировать", — сказал президент. 

Читайте также: Зеленского спросили об отношении к выражению "хороший русский – мертвый русский" 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война запорожская область Запорожье
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