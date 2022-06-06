Самое угрожающее направление. Россия хочет оккупировать Запорожье – Зеленский
06.06.2022, 19:18
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье, и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей. Об этом он заявил на встрече с журналистами в понедельник.
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По его словам, в Запорожской области складывается наиболее угрожающая ситуация из-за того, что половину области контролирует Россия, а судя по публичным и непубличным данным, россияне хотят оккупировать областной центр.
"Я думаю, что там наиболее угрожающая ситуация, Запорожье враг, как публично, так и непублично, судя по перехватам, хочет оккупировать", — сказал президент.
- 5 июня глава государства посетил Запорожье и передовые позиции в Запорожской области.
- Сегодня Зеленский сказал, что если оставить Северодонецк и отойти к Лисичанску, то в дальнейшем, в случае попытки его возвращения, потери с украинской стороны будут намного большими, чем сейчас.
- Также президент заявил, что аналитики пока не видят больших рисков, что Россия и ее союзница Беларусь откроют еще один фронт на севере.
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