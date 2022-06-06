Самое угрожающее направление. Россия хочет оккупировать Запорожье – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье, и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей. Об этом он заявил на встрече с журналистами в понедельник.

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По его словам, в Запорожской области складывается наиболее угрожающая ситуация из-за того, что половину области контролирует Россия, а судя по публичным и непубличным данным, россияне хотят оккупировать областной центр.

"Я думаю, что там наиболее угрожающая ситуация, Запорожье враг, как публично, так и непублично, судя по перехватам, хочет оккупировать", — сказал президент.

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Дмитрий Гриниченко

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