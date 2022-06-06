Зеленского спросили об отношении к выражению "хороший русский – мертвый русский"

Президент Владимир Зеленский считает, что всех российских захватчиков, которые вторглись в Украину лишать жизней украинцев, нужно ликвидировать. Так на пресс-конференции в Киеве он ответил на вопрос журналиста LIGA.net об отношении к выражению "хороший русский – мертвый русский".

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Зеленский вспомнил, что подобное выражение "было об индейцах" и оно "достаточно цинично звучит по поводу индейцев".

СПРАВКА. Как пишет . Как пишет Тrivia Library , в январе 1869 года генерал армии юнионистов Филип Генри Шеридан провел конференцию с 50 индейскими вождями на так называемой Индейской территории (позже часть Оклахомы). Когда ему представили вождя команчей Тока-а-вея, индеец сказал: "Меня Тока-а-вей, мой хороший индеец". Сообщается, что Шеридан ухмыльнулся и ответил: "Единственные хорошие индейцы, которых я когда-либо видел, были мертвы". Позже замечание превратилось в "хороший индеец — мертвый индеец".

"Каждый русский военный, который пришел на нашу землю и забирает жизни наших людей... Мы сделаем все, чтобы лишить его этой возможности. Лишить его жизни. Если он забирает нашу жизнь – будем лишать их жизни", – ответил президент.

На 6 июня силы обороны Украины уничтожили с 24 февраля около 31 250 оккупантов.

На этой пресс-конференции Зеленский сказал, что "аналитики не видят реальных рисков" повторного вторжения из Беларуси.

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Евгений Пилипенко

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