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Зеленского спросили об отношении к выражению "хороший русский – мертвый русский"

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 17:57
Зеленского спросили об отношении к выражению
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что всех российских захватчиков, которые вторглись в Украину лишать жизней украинцев, нужно ликвидировать. Так на пресс-конференции в Киеве он ответил на вопрос журналиста LIGA.net об отношении к выражению "хороший русский – мертвый русский".

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Зеленский вспомнил, что подобное выражение "было об индейцах" и оно "достаточно цинично звучит по поводу индейцев".

СПРАВКА. Как пишет Тrivia Library, в январе 1869 года генерал армии юнионистов Филип Генри Шеридан провел конференцию с 50 индейскими вождями на так называемой Индейской территории (позже часть Оклахомы). Когда ему представили вождя команчей Тока-а-вея, индеец сказал: "Меня Тока-а-вей, мой хороший индеец". Сообщается, что Шеридан ухмыльнулся и ответил: "Единственные хорошие индейцы, которых я когда-либо видел, были мертвы". Позже замечание превратилось в "хороший индеец — мертвый индеец".

"Каждый русский военный, который пришел на нашу землю и забирает жизни наших людей... Мы сделаем все, чтобы лишить его этой возможности. Лишить его жизни. Если он забирает нашу жизнь – будем лишать их жизни", – ответил президент.

Читайте также: Путин боится наличия волевых людей в своем окружении – Зеленский

Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский война русские индейцы
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