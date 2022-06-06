ВСУ за сутки уничтожили 100 россиян. Самые большие потери врага – возле Славянска
Силы обороны Украины в воскресенье уничтожили около 100 российских военных. Армия РФ потеряла с начала полномасштабного вторжения составляют примерно 31 250 человек, говорится в строительстве Генштаба ВСУ.
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Вчера наибольшие потери армия России понесла на Славянском направлении, где Россия ведет наступательные действия.
С 24 февраля по 5 июня агрессор потерял на войне в Украине:
личного состава – около 31 250 (+100) человек,
танков – 1386 (+5) ед,
боевых бронированных машин – 3400 (+8) ед,
артиллерийских систем – 690 (+4) ед,
РСЗО – 207 (+0) ед,
средства ПВО – 96 (+1) ед,
самолетов – 211 (+1) ед,
вертолетов – 176 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3),
крылатые ракеты – 125 (+3),
корабли /катера – 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2395 (+35) ед,
специальная техника – 53 (+0) ед.
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