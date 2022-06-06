Россия наступает на Славянск с двух сторон. Штурм Северодонецка продолжается – Генштаб

Оккупационная армия России наступает на Славянск в Донецкой области с двух сторон, а в Луганской области продолжается штурм Северодонецка. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба на 103-й день полномасштабной российско-украинской войны.

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Славянское направление. Враг сосредоточил основные усилия на наступлении в направлении Славянска. Зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубравное, Новая Дмитровка и Курулька.

Лиманское направление. Россия наступает в районе Святогорска и ведет штурмовые действия в направлении сел Щурово и Старый Караван, которые расположены на полпути между временно оккупированным Лиманом и Славянском.

Северодонецкое направление. Штурм города продолжается. Обстреливаются соседние населенные пункты: Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка.

Бахмутское направление. Российская армия понесла значительные потери в результате попыток штурма сел Камышеваха, Берестово и Николаевка, которые находятся севернее временно оккупированной Попасной.

На других направлениях Россия активных боевых действий не ведет, но обстреливает украинские позиции и гражданскую инфраструктуру.

В частности, на юге с целью сковывания украинских войск кафиры вели обстрелы в районах населенных пунктов Таврийское, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы, расположенные неподалеку от административной границы между Николаевской и Херсонской областями.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российская армия получила приказ взять Северодонецк и трассу Лисичанск – Бахмут до 10 июня.

5 июня президент Владимир Зеленский побывал в Лисичанске и Соледаре.

Андрей Водяный

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