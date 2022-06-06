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Зеленский ответил на вопрос, не лучше ли сейчас оставить Северодонецк

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 18:34
Зеленский ответил на вопрос, не лучше ли сейчас оставить Северодонецк - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский сказал, что если оставить Северодонецк и отойти к Лисичанску, то в дальнейшем, в случае попытки его возвращения, потери с украинской стороны будут намного большими, чем сейчас, во время обороны города. Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net.

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Журналист спросил у президента, не лучше ли сейчас защитникам Северодонецка отойти в Лисичанск, где у ВСУ более выгодные оборонительные позиции.

По его словам, местных жителей в Северодонецке и Лисичанске осталось очень мало.

"Поэтому надо понимать, за что мы боремся. Не лучше ли отойти, потому что у нас там лучше позиции? Вы также должны знать, что когда вы отходите на лучшие позиции, вам потом будет очень дорого возвращаться с точки зрения количества убитых своих людей", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас Украина теряет бойцов, но когда отойдет, а потом решит вернуть захваченный город, потеряет намного больше.

"Поэтому от продолжения ситуации в Северодонецке будет зависеть, какое будет принято решение далее. Пока я вам сказал, как есть. Пока держат ситуацию. Но решение это очень непростое", – добавил Зеленский.

  • Сегодня глава Луганской областной военной администрации сообщил, что контрнаступление украинских сил в Северодонецке остановилось. Бойцы сосредоточились на удержании позиций в промзоне

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский северодонецк лисичанск
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