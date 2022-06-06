Глава Луганской ОВА о Северодонецке: Ситуация для нас снова ухудшилась

Глава Луганской областной военной администрации сообщил, что контрнаступление украинских сил в Северодонецке остановилось. Бойцы сосредоточились на удержании позиций в промзоне, рассказал Сергей Гайдай в эфире единого телемарафона утром в понедельник.

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"Ситуация остается стабильно тяжелой. Бои проходят динамично. Нашим защитникам удалось на время сделать контрнаступление, они освободили почти половину города, но сейчас ситуация для нас снова ухудшилась. [Но] те позиции, которые были в промзоне, там они и остаются", — сказал Гайдай.

Стало больше обстрелов как Северодонецка, так и Лисичанска.

Трасса, соединяющая Северодонецк и Лисичанск с Донецкой областью, россиянами не контролируется, но простреливается.

"Количество техники и людей у них огромное. Они подтянули просто невероятное количество резервов. Удастся ли им эта операция и смогут ли они контролировать эту трассу, покажет время", — сказал Гайдай.

Утром 5 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские силы оттеснили российских оккупантов в Северодонецке, вернув контроль над половиной города.

Андрей Водяный

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