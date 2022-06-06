На Запорожском направлении оккупанты усилили свою группировку до БТГ – Генштаб

Российские оккупанты усилили группировку своих войск до батальонной тактической группы на Запорожском направлении. Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

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На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не совершал. Обстановка особых изменений не претерпела.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает отдельные подразделения из состава 20 общевойсковой армии Западного военного округа. Также в Брянской области, в непосредственной близости от границы с Украиной, располагаются вражеские артиллерийские подразделения.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от Харькова.

Ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений Сил обороны к госгранице и контроля над автодорогой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провел дистанционное минирование участков местности.

На Славянском направлении ведет подготовку к возобновлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения. Для восполнения потерь осуществляет подготовку личного состава на территории РФ.

Наши подразделения успешно отразили штурм в направлении населенного пункта Долгенькое. Нанесли российским оккупантам потери. Враг отошел.

На Донецком направлении продолжаются мероприятия по восстановлению боеспособности оккупационных подразделений. На отдельных полигонах отмечено проведение мероприятий боевого слаживания мотострелковых и танковых подразделений противника, доукомплектованных мобилизованными.

Основные усилия враг сосредотачивает на попытках установить полный контроль над городом Северодонецк и блокировать наши войска в районе населенного пункта Лисичанск. Украинские воины сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.

На Лиманском направлении с целью уничтожения фортификационных сооружений враг обстреливал наши подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки. Нанес ракетный удар по Николаевке.

Наши воины удерживают контроль в Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоахтырки и Вороново.

На Бахмутском направлении с целью поддержки действий подразделений враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи поселка Роты.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков.

Враг усилил группировку войск силами в батальонную тактическую группу на Запорожском направлении.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей. Осуществляет подготовку к активизации боевых действий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье, и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей.

Вадим Ребрина

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