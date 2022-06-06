UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Запорожском направлении оккупанты усилили свою группировку до БТГ – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 19:58
На Запорожском направлении оккупанты усилили свою группировку до БТГ – Генштаб - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Российские оккупанты усилили группировку своих войск до батальонной тактической группы на Запорожском направлении. Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не совершал. Обстановка особых изменений не претерпела.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает отдельные подразделения из состава 20 общевойсковой армии Западного военного округа. Также в Брянской области, в непосредственной близости от границы с Украиной, располагаются вражеские артиллерийские подразделения.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от Харькова.

Ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений Сил обороны к госгранице и контроля над автодорогой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провел дистанционное минирование участков местности.

На Славянском направлении ведет подготовку к возобновлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения. Для восполнения потерь осуществляет подготовку личного состава на территории РФ.

Наши подразделения успешно отразили штурм в направлении населенного пункта Долгенькое. Нанесли российским оккупантам потери. Враг отошел.

На Донецком направлении продолжаются мероприятия по восстановлению боеспособности оккупационных подразделений. На отдельных полигонах отмечено проведение мероприятий боевого слаживания мотострелковых и танковых подразделений противника, доукомплектованных мобилизованными.

Основные усилия враг сосредотачивает на попытках установить полный контроль над городом Северодонецк и блокировать наши войска в районе населенного пункта Лисичанск. Украинские воины сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.

На Лиманском направлении с целью уничтожения фортификационных сооружений враг обстреливал наши подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки. Нанес ракетный удар по Николаевке.

Наши воины удерживают контроль в Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоахтырки и Вороново.

На Бахмутском направлении с целью поддержки действий подразделений враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи поселка Роты.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков.

Враг усилил группировку войск силами в батальонную тактическую группу на Запорожском направлении.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей. Осуществляет подготовку к активизации боевых действий.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье, и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Запорожье генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 