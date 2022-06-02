Российские оккупанты массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области и требуют за них выкуп. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, ссылаясь на перехваты разговоров и оперативную информацию, полученную с временно оккупированных территорий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным СБУ, сумма за "возвращение к нормальной жизни" зависит от состояния семьи и колеблется в пределах от $10 000 до $30 000.

Украинская спецслужба опубликовала перехват нескольких обращений граждан к "комендатуре" оккупантов в Мелитополе Запорожской области.

"Только что приехали ваши ребята из комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего", – рассказала женщина.

В другом обращении украинка заявила: "Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… Сказали, что они из полиции".

По словам еще одной гражданки, "мужа забрали в Токмаке и сказали, что увезли в Мелитополь в 58 армию или 58 армия забрала".

На все обращения местных о похищении их родных у оккупантов примерно одинаковый ответ: "Приезжайте, такие вопросы по телефону не решаются".

СБУ сообщает, что уже по приезде родственникам озвучивают "прайс" и начинаются "торги".

Мелитополь и Токмак находятся под временной оккупацией российских войск с начала марта 2022 года.

Читайте также: Мэр Мелитополя рассказал, можно ли жителям брать помощь у оккупантов и сотрудничать с ними

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.