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Мэр Мелитополя рассказал, можно ли жителям брать помощь у оккупантов и сотрудничать с ними

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 19:30
Мэр Мелитополя рассказал, можно ли жителям брать помощь у оккупантов и сотрудничать с ними - Фото
Иван Федоров (скриншот видео)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что работникам бюджетной сферы нельзя сотрудничать с оккупантами, сотрудники других предприятий могут работать без последствий уголовной ответственности за коллаборацию.

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Федоров предостерег жителей Мелитополя от получения российских паспортов.

"Псевдопаспорта России брать нельзя. Оккупанты хотят принудительно мобилизовать жителей. Паспорт не будет признан ни Украиной, никаким демократическим государством. В Украине запрещено двойное гражданство", – написал мэр.

По его словам, жители вынуждены брать гуманитарную помощь и деньги от оккупантов, а также покупать российские sim-карты.

"Главное в этой ситуации, чтобы поддержка была с украинской стороны. Как на выборах: деньги вы брали от кого угодно, а выбор делали по совести", – сказал Федоров.

"Сотрудникам бюджетной сферы нельзя сотрудничать с оккупантами. Украинское правительство продолжит финансировать бюджетников. Сотрудники других предприятий могут работать без последствий уголовной ответственности за коллаборацию. Всю ответственность за взаимодействие с оккупантами несет руководитель предприятия", – написал мэр.

Он пояснил, что именно руководитель принимает решение, какой стране платить налоги и где открывать счета.

Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого и Таврический государственный агротехнологический университет остаются украинскими, они перерегистрированы на территории Запорожья, отметил Федоров.

  • 5 мая советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что власть Украины работает над рекомендациями, как вести себя жителям оккупированных территорий.
Вадим Ребрина
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оккупация мелитополь Иван Федоров
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