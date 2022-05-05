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Власть даст рекомендации, как вести себя на оккупированных территориях – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 23:40
Власть даст рекомендации, как вести себя на оккупированных территориях – Арестович - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео 4 канала/YouTube).jpg

Власть Украины работает над рекомендациями, как вести себя жителям оккупированных территорий. К процессу привлечены Верховная Рада, Кабмин и международные эксперты. Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире канала "Фейгин Live".

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На вопрос, как жителям захваченных россиянами населенных пунктов вести себя с оккупационными администрациями, Арестович сказал: "Маневрируйте, там где можете, уведомляйте, старайтесь не попадать под мобилизацию...".

Для "бизнесменов, местной власти, гражданского сектора" власть Украины должна подготовить документ, в котором будут изложены рекомендации. "Тут и Верховная Рада реагирует, потому что там нужны определенные законодательные решения, в том числе с опорой на международное право войны", – сказал Арестович, отметив, что у разных международных экспертов, которые привлечены к этому процессу, "очень разные позиции, что можно делать, что – нет".

"Здесь надо выработать четкое решение, потому что нарушение права войны — это очень неприятная история, без сроков давности, без амнистии..." – сказал он.

"Конкретное решение затягивается, но я уверен, что рано или поздно оно будет. Кабмин и Верховная Рада обратятся к людям на оккупированных территориях и скажут, как именно себя вести. В той части, в которой можно сказать в данных обстоятельствах", – добавил Арестович.

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Вадим Ребрина
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Херсон оккупация Алексей Арестович
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