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Россия, вероятно, хочет надолго закрепиться в Херсоне – разведка Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 09:07
Россия, вероятно, хочет надолго закрепиться в Херсоне – разведка Великобритании - Фото
Порт Херсона (фото - пресс-служба порта)

Россия, вероятно, хочет надолго сохранить политическое и экономическое влияние во временно оккупированном Херсоне. О таких выводах своей разведки сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

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Отмечается, что после захвата Херсона РФ пыталась "легализовать" свой контроль над городом и прилегающими территориями, установив там пророссийскую оккупационную "администрацию".

Эта "администрация" за последнее время сделала заявления о якобы "невозможности" возвращения города под контроль Украины и о переходе с гривни на рубль, который должен начать использоваться в городе с сегодняшнего дня.

"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе", – говорится в заявлении.

Британские разведчики считают, что крепкий контроль над Херсоном и его транспортными путями может повысить способность РФ продвигаться на север и запад, а также укрепить контроль над временно оккупированным Крымом.

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Марк Сировой
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Херсон оккупация армия рф войска россии разведка великобритании
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