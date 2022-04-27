В Херсоне российские оккупанты уже проводят "ползучую аннексию" – Арестович

Российские захватчики во временно оккупированном Херсоне уже пытаются проводить "ползучую аннексию". Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 26 апреля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В Херсоне выгнали мэра... полицейских пытаются каких-то набирать – аж двоих набрали... Мероприятия по смене власти проводятся", – сказал Арестович.

По его словам, оккупанты завозят в Херсон из России и ОРДО учителей, воспитателей детских садиков, анонсируют новую учебную программу, предпринимателям объявили, что с 1 мая они должны будут платить налоги в российский бюджет.

Как сказал Арестович, россияне фактически проводят мероприятия по присоединению Херсона к РФ – пока без провозглашения, но на уровне практических действий.

"Уже ползучая аннексия де-факто идет", – сказал советник главы ОП.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.