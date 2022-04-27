UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсоне российские оккупанты уже проводят "ползучую аннексию" – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 02:23
В Херсоне российские оккупанты уже проводят
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Российские захватчики во временно оккупированном Херсоне уже пытаются проводить "ползучую аннексию". Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 26 апреля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В Херсоне выгнали мэра... полицейских пытаются каких-то набирать – аж двоих набрали... Мероприятия по смене власти проводятся", – сказал Арестович.

По его словам, оккупанты завозят в Херсон из России и ОРДО учителей, воспитателей детских садиков, анонсируют новую учебную программу, предпринимателям объявили, что с 1 мая они должны будут платить налоги в российский бюджет.

Как сказал Арестович, россияне фактически проводят мероприятия по присоединению Херсона к РФ – пока без провозглашения, но на уровне практических действий.

"Уже ползучая аннексия де-факто идет", – сказал советник главы ОП.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
аннексия Херсон референдум Алексей Арестович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 