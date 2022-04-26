Российские оккупанты назначили гауляйтеров в Херсоне. Мэр отказался сотрудничать с ними

Россия выбрала гауляйтеров для оккупированной ею Херсонской области и самого Херсона. Полномочия председателя области делегированы бывшему главе Херсона Владимиру Сальдо, а городского председателя – Александру Кобцу. Об этом сообщили во вторник законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута и избранный мэр Игорь Колыхаев.

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"Сегодня моим заместителям и руководителям КП, департаментов, управлений Херсонского исполнительного комитета, старостам округов, председателям районных советов был представлен новый "глава администрации Херсона". Было озвучено, что полномочия Херсонского городского головы делегируются согласно приказу областного военного коменданта России Кобцу Александру Юрьевичу, который в свою очередь подчиняется новому главе Херсонской областной администрации Сальдо Владимиру Васильевичу", – сообщил Колыхаев в Facebook.

Мэр рассказал, что будет работать удаленно и по мере возможностей управлять процессами, касающимися жизнедеятельности города.

Глава Херсонской ОВА Лагута подтвердил, что Россия 26 апреля назначила своих "гауляйтеров".

"Эти коллаборанты после нашей победы понесут ответственность. Они и их сообщники. Эти назначения незаконны, потому что Херсон и Херсонская область – это Украина", – заверил Лагута.

Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год. Последний пост на странице Сальдо в Facebook – проукраинский. Политик писал, что "не изменил своей душе". "Моя душа – Херсон, а Херсон – это Украина", – подчеркнул Сальдо. После этого новых сообщений не было.

Он также раскритиковал планы оккупантов организовать в Херсоне террористическую организацию "Херсонская народная республика". "Если вы хоть слово услышите о референдуме, "давайте проголосуем" во всех видео, то тогда плюнете мне в лицо и это будет справедливо", – писал Сальдо в комментариях под постом.

LIGA.net, Кобец представляется бывшим херсонцем. Известно, что он родился в 1959 году, работал в КГБ. Кто такой Кобец, пока неизвестно. По данным источника, Кобец представляется бывшим херсонцем. Известно, что он родился в 1959 году, работал в КГБ.

Андрей Водяный

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