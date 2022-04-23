В случае проведения псевдореферендума в Херсоне Украина выйдет из переговоров – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с РФ, если оккупанты убьют людей в Мариуполе или проведут "референдум" о так называемой ХНР в Херсоне. Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут объявлены референдумы в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов", – сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что жители временно оккупированных населенных пунктов "не должны помогать оккупантам".

"Это (организация псевдореферендума. – Ред.) не на пользу дипломатическому урегулированию, это точно помешает окончанию войны, это точно неправильный шаг со стороны России. Это будет говорить о том, что все, что было до этого, – переговоры, встречи групп, – это все фикция, дипломатический театр с очень плохими актерами", – сказал президент.

Вадим Ребрина

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