Британская разведка предупреждает: планируемый "референдум" в Херсоне – инсценировка

Так называемый "референдум", который российские оккупанты планируют провести во временно захваченном Херсоне – инсценировка. Об этом говорится в отчете британской разведки за 24 апреля.

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"Россия планирует инсценированный референдум в Херсоне на юге страны, чтобы оправдать свою оккупацию. Город является ключом к цели России по созданию сухопутного моста в Крым и доминированию на юге Украины", – говорится в отчете.

В британской разведке напомнили, что ранее Россия провела нелегитимный референдум о "присоединении" Крыма к РФ в 2014 году, чтобы задним числом оправдать захват полуострова.

"Собственные внутренние выборы в России сопровождались обвинениями в фальсификации результатов голосования, а оппозиционерам высокого уровня не позволили баллотироваться", – подчеркнули в разведке.

23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с РФ, если оккупанты убьют людей в Мариуполе или проведут "референдум" о так называемой ХНР в Херсоне.

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Наталия Медведева

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