UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британская разведка предупреждает: планируемый "референдум" в Херсоне – инсценировка

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2022, 02:18
Британская разведка предупреждает: планируемый
Херсон (Facebook Petro Melnychuk)

Так называемый "референдум", который российские оккупанты планируют провести во временно захваченном Херсоне – инсценировка. Об этом говорится в отчете британской разведки за 24 апреля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Россия планирует инсценированный референдум в Херсоне на юге страны, чтобы оправдать свою оккупацию. Город является ключом к цели России по созданию сухопутного моста в Крым и доминированию на юге Украины", – говорится в отчете.

В британской разведке напомнили, что ранее Россия провела нелегитимный референдум о "присоединении" Крыма к РФ в 2014 году, чтобы задним числом оправдать захват полуострова.

"Собственные внутренние выборы в России сопровождались обвинениями в фальсификации результатов голосования, а оппозиционерам высокого уровня не позволили баллотироваться", – подчеркнули в разведке.

Британская разведка предупреждает: планируемый "референдум" в Херсоне – инсценировка

Читайте также: Данилов: Никакой ХНР не будет. Скоро в Херсоне все будет, как до войны

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Херсон британская разведка разведка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 