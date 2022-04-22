Данилов: Никакой ХНР не будет. Скоро в Херсоне все будет, как до войны

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что скоро во временно оккупированном Херсоне все будет, как до полномасштабной войны с Россией. Об этом он заявил в интервью Суспільному.

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По его словам, украинская власть знает, что происходит в Херсонской области, и не признает попыток российских оккупантов провести незаконный "референдум".

"Никакой "ХНР" не будет. Там будет Украина. Просто сейчас еще нужно немного подождать, нужно определенное время для того, чтобы там все вернулось, как было до войны. Это обязательно произойдет. И произойдет в ближайшее время. Я в этом более чем уверен", – сказал он.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что украинские войска не будут штурмовать Херсон, чтобы не бить по мирным жителям. Город окружат и подрежут пути снабжения.

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Марк Сировой

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