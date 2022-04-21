Штурма Херсона не будет, его просто окружат, подрежут пути снабжения – Арестович

Для того, чтобы освободить Херсон, Вооруженные Силы Украины не будут его штурмовать, ВСУ по мирным жителям не стреляют. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил в интервью Марку Фейгину по итогам 20 апреля.

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Арестовича спросили, как в случае наступления, ВСУ будут брать Херсон – город, в котором живут украинцы.

"Не надо наступать на города. Мы смелем правобережную группировку, как односторонний флюс. Смелем ее артиллерией НАТОвской просто в ноль, так что там просто живого места не останется. А потом радостно пройдем и пехота дострелит тех, кто там еще шевелится", – сказал Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что ВСУ не воюют в украинских городах, не стреляют по населенным пунктам, какие бы цели врага там ни находились.

"Херсон брать никто не будет – его просто окружат, если надо будет, подрежут пути снабжения. И те, кто не успел убежать... здравствуй, жопа-новый год, извините... Мы с Украины. То же самое, как в Киеве – так только начали по флангам обходить Бучу, Гостомель и Ирпень, они радостно встали на когти и убежали," – рассказал Арестович.

19 апреля Арестович заявил, что ситуация под временно оккупированным Херсоном разворачивается в пользу украинских войск, если у них будет тяжелое оружие – то армию РФ удастся сломить, не будет – придется "возиться дольше".

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Наталия Медведева

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