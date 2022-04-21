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Штурма Херсона не будет, его просто окружат, подрежут пути снабжения – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 04:19
Штурма Херсона не будет, его просто окружат, подрежут пути снабжения – Арестович - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Для того, чтобы освободить Херсон, Вооруженные Силы Украины не будут его штурмовать, ВСУ по мирным жителям не стреляют. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил в интервью Марку Фейгину по итогам 20 апреля.

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Арестовича спросили, как в случае наступления, ВСУ будут брать Херсон – город, в котором живут украинцы.

"Не надо наступать на города. Мы смелем правобережную группировку, как односторонний флюс. Смелем ее артиллерией НАТОвской просто в ноль, так что там просто живого места не останется. А потом радостно пройдем и пехота дострелит тех, кто там еще шевелится", – сказал Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что ВСУ не воюют в украинских городах, не стреляют по населенным пунктам, какие бы цели врага там ни находились.

"Херсон брать никто не будет – его просто окружат, если надо будет, подрежут пути снабжения. И те, кто не успел убежать... здравствуй, жопа-новый год, извините... Мы с Украины. То же самое, как в Киеве – так только начали по флангам обходить Бучу, Гостомель и Ирпень, они радостно встали на когти и убежали," – рассказал Арестович.

  • 19 апреля Арестович заявил, что ситуация под временно оккупированным Херсоном разворачивается в пользу украинских войск, если у них будет тяжелое оружие – то армию РФ удастся сломить, не будет – придется "возиться дольше".

Читайте также: Арестович: Если мы получим все обещанное оружие, то к 9 мая ВСУ сможет наступать

Наталия Медведева
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Алексей Арестович Херсон наступление
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