Оккупанты в Херсоне разогнали мирный митинг: применили слезоточивый газ, есть пострадавшие

Во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты разогнали мирных жителей, которые вышли на проукраинский митинг, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, сообщает издание "Суспільне".

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По информации издания, митинг в Херсоне, который анонсировали на 10:00, оккупанты забросали светошумовыми гранатами и гранатами со слезоточивым газом.

Корреспондент телеканал "Украина 24" также сообщает, что пострадали не менее четырех человек.

25 апреля вооруженные российские военные заняли здание горсовета Херсона, сообщил мэр города Игорь Колыхаев.

26 апреля Россия выбрала гауляйтеров для оккупированной ею Херсонской области и самого Херсона. Мэр отказался сотрудничать с ними.

Российские захватчики во временно оккупированном Херсоне уже пытаются проводить "ползучую аннексию".

Наталия Фреик

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