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Оккупанты в Херсоне разогнали мирный митинг: применили слезоточивый газ, есть пострадавшие

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 12:00
Оккупанты в Херсоне разогнали мирный митинг: применили слезоточивый газ, есть пострадавшие - Фото
Facebook Petro Melnychuk

Во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты разогнали мирных жителей, которые вышли на проукраинский митинг, слезоточивым газом и  светошумовыми гранатами, сообщает издание "Суспільне".

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По информации издания, митинг в Херсоне, который анонсировали на 10:00, оккупанты забросали светошумовыми гранатами и гранатами со слезоточивым газом.

Корреспондент телеканал "Украина 24" также сообщает, что пострадали не менее четырех человек.

  • 25 апреля вооруженные российские военные заняли здание горсовета Херсона, сообщил мэр города Игорь Колыхаев.
  • 26 апреля Россия выбрала гауляйтеров для оккупированной ею Херсонской области и самого Херсона. Мэр отказался сотрудничать с ними.
  • Российские захватчики во временно оккупированном Херсоне уже пытаются проводить "ползучую аннексию".
Наталия Фреик
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мирные протесты Херсон армия рф
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