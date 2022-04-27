Оккупанты в Херсоне разогнали мирный митинг: применили слезоточивый газ, есть пострадавшие
27.04.2022, 12:00
Facebook Petro Melnychuk
Во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты разогнали мирных жителей, которые вышли на проукраинский митинг, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, сообщает издание "Суспільне".
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По информации издания, митинг в Херсоне, который анонсировали на 10:00, оккупанты забросали светошумовыми гранатами и гранатами со слезоточивым газом.
Корреспондент телеканал "Украина 24" также сообщает, что пострадали не менее четырех человек.
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