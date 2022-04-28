Оккупанты пытаются с 1 мая ввести в Херсоне рубль – СМИ

Оккупационный режим в Херсоне объявил, что с 1 мая начнет переход на рубли, сообщает CNN со ссылкой на российские государственные СМИ.

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Сообщается, что по планам оккупантов переходный период будет длиться до четырех месяцев, в течение которых в обращении будут как российский рубль, так и украинская гривня.

После этого оккупанты планируют полный переход на рубль.

Валерия Давыдова

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