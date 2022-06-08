Аналитики видят две возможные причины отвода российских войск из Запорожской области – ISW
Российское командование отводит свои войска из оккупированных районов Запорожской области либо для усиления другого направления, либо для отправки в тыл на восстановление. Такое предположение высказано в сводке за 7 инюня Института по изучению войны (ISW).
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"Российские силы начали отвод войск с позиций в Запорожской области, вероятно, либо для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы, либо для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области", – написали эксперты ISW.
Как отмечается, в настоящее время ISW не может подтвердить местонахождение отведенных из Мелитопольского и части Васильевского районов сил российских оккупантов.
В Институте сообщают, что 7 июня российским войскам не удалось вернуть передовые позиции на западном берегу реки Игулец.
- 6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье, и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей.
- По данным Генштаба, на Запорожском направлении российские оккупанты усилили группировку своих войск до батальонной тактической группы.
- По словам мэра Мелитополя, оккупанты покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе.
- Глава Запорожской ОВА сообщил, что российские оккупанты отводят свои войска из Мелитопольского и части Васильевского районов и перемещают их в направлении Херсона.
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