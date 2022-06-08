Аналитики видят две возможные причины отвода российских войск из Запорожской области – ISW

Российское командование отводит свои войска из оккупированных районов Запорожской области либо для усиления другого направления, либо для отправки в тыл на восстановление. Такое предположение высказано в сводке за 7 инюня Института по изучению войны (ISW).

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"Российские силы начали отвод войск с позиций в Запорожской области, вероятно, либо для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы, либо для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области", – написали эксперты ISW.

Как отмечается, в настоящее время ISW не может подтвердить местонахождение отведенных из Мелитопольского и части Васильевского районов сил российских оккупантов.

В Институте сообщают, что 7 июня российским войскам не удалось вернуть передовые позиции на западном берегу реки Игулец.

6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье, и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей.

По данным Генштаба, на Запорожском направлении российские оккупанты усилили группировку своих войск до батальонной тактической группы.

По словам мэра Мелитополя, оккупанты покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе.

Глава Запорожской ОВА сообщил, что российские оккупанты отводят свои войска из Мелитопольского и части Васильевского районов и перемещают их в направлении Херсона.

Наталия Медведева

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