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Аналитики видят две возможные причины отвода российских войск из Запорожской области – ISW

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 03:24
Аналитики видят две возможные причины отвода российских войск из Запорожской области – ISW - Фото
Карта ISW

Российское командование отводит свои войска из оккупированных районов Запорожской области либо для усиления другого направления, либо для отправки в тыл на восстановление. Такое предположение высказано в сводке за 7 инюня Института по изучению войны (ISW).

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"Российские силы начали отвод войск с позиций в Запорожской области, вероятно, либо для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы, либо для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области", – написали эксперты ISW.

Как отмечается, в настоящее время ISW не может подтвердить местонахождение отведенных из Мелитопольского и части Васильевского районов сил российских оккупантов.

В Институте сообщают, что 7 июня российским войскам не удалось вернуть передовые позиции на западном берегу реки Игулец.

  • 6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье, и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей.
  • По данным Генштаба, на Запорожском направлении российские оккупанты усилили группировку своих войск до батальонной тактической группы.
  • По словам мэра Мелитополя, оккупанты покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе. 
  • Глава Запорожской ОВА сообщил, что российские оккупанты отводят свои войска из Мелитопольского и части Васильевского районов и перемещают их в направлении Херсона.
Наталия Медведева
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isw запорожская область мелитополь
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