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Посол Украины в Турции рассказал, как Россия провозит в страну краденое украинское зерно

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 11:51
Посол Украины в Турции рассказал, как Россия провозит в страну краденое украинское зерно - Фото
Василий Боднар (Фото: пресс-служба Кабмина)

Россия вывозит в Турцию украденное украинское зерно по поддельным документам. Об этом Укринформу рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

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По данным дипломата, оккупанты воруют зерно в Украине, завозят автотранспортом в Севастополь, откуда вывозят кораблями в российские порты, после чего оно уже идет по поддельным документам, словно это российское зерно.

По его словам, если бы эти грузы заходили в турецкие порты по документам из Севастополя или Херсона, их бы не принимали, а поскольку их якобы завозят из Краснодара или Новороссийска, то для турецких органов нарушения нет.

Боднар заверил, что МИД собирает доказательную базу для юридического обоснования такого преступления РФ и прекращения движения этих судов.

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Украинское посольство передало турецкой стороне список судов, которые используются Россией и третьими сторонами для нелегального вывоза ворованного зерна, в том числе в порты Турции. Официальная Анкара приняла это во внимание. Дипломат пригрозил участникам этих сделок, особенно компаниям, покупающим ворованное, "серьезными ограничениями" в торговле с Украиной.

  • Третьего июня стало известно, что Турция оказалась в числе стран, куда поступает зерно, которое Россия похитила на временно оккупированных территориях.

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Мария Макуха
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война зерно Турция
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