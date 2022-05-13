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CNN сообщил, что РФ доставила украинское зерно в Сирию. Кулеба обещает ворам сложную жизнь

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 11:49
CNN сообщил, что РФ доставила украинское зерно в Сирию. Кулеба обещает ворам сложную жизнь - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

По данным СNN, Россия доставила украденное в Украине зерно в Сирию. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригрозил участникам схемы "международно-правовыми последствиями" и "усложнением жизни", передает пресс-служба МИД. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter назвал Россию "страной варваров и мародеров".

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В CNN отмечают, что 27 апреля российский балкер "Матрос Позынич" с почти 30 000 тонн украденной украинской пшеницы снялся с якоря и отключил транспондер у берегов временно оккупированного Крыма. После захода в Севастополь он прошел Босфор и прибыл в египетский порт Александрия.

Однако украинские официальные лица опередили россиян, Египет был предупрежден, что зерно краденое, и отказался от партии. Такой же результат ждал оккупантов и в Бейруте, столице Ливана. После этого балкер прибыл в сирийский порт Латакия, где и был зафиксирован спутником Maxar Technologies.

Украинская журналистка профильного расследовательского проекта SeaKrime Катерина Яресько отметила: россияне резко увеличили экспорт зерна из Севастополя примерно до 100 000 тонн и в марте, и в апреле. Утром 13 мая она сообщила, что "Матрос Позынич" разгрузил 27 000 тонн пшеницы в Латакии и возвращается в севастопольский порт Авлита за новой партией.

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Кулеба заявил, что Россия – тройной преступник: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию.

"Хочу напомнить участникам этой схемы: украденное никогда и никому не приносило счастья. Каждый причастный к продаже, транспортировке или покупке украденного зерна является соучастником преступления. Ваши действия будут иметь адекватные международно-правовые последствия. Мы сделаем все, чтобы максимально усложнить вашу жизнь", – заявил глава МИД.

Министерство предупредило другие страны-потребители, что российские партии зерна могут полностью или частично состоять из краденого. По данным украинского правительства, россияне украли минимум 400 000-500 000 тонн зерна на $100 млн – практически все корабли с зерном, которые выходят из Севастополя, загружены краденой продукцией. МИД призывает международное сообщество усиливать санкции.

Подоляк отреагировал на такие новости эмоциональным сообщением.

"Была "партия мошенников и воров", стала страна варваров и мародеров. Сначала – угнанные лизинговые самолеты, затем – унитазы и нижнее белье. Теперь кража украинского зерна для продажи в Сирию и Ливан. Как низко упадет Москва? Будут воровать медали украинских ветеранов?" – написал он.

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Марк Сировой
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