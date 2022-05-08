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Зеленский: Мы знаем страны, которые пытаются купить у России украденное в Украине зерно

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 08:16
Зеленский: Мы знаем страны, которые пытаются купить у России украденное в Украине зерно - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба Офиса президента)

Киев знает страны, которым Россия пытается продать украденное в Украине зерно, и назовет их, если они его все же купят. Об этом в интервью FOX News заявил президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что Россия заблокировала все торговые пути, оккупировала порты и вывозит украинские товары, Киев сейчас не может экспортировать наше зерно.

"Я не хочу делать это сейчас, я не хочу называть конкретные страны, которые за нашей спиной заключают сделки, чтобы купить наше зерно у России, которое было украдено из Украины", – сказал президент.

Зеленский отказался называть эти страны, однако сказал, что у Украины есть список этих стран. "Если они это сделают, конечно, мы это сделаем (назовем их. – Ред.)", – сказал он.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский зерно порты
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