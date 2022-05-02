"Голод не должен быть оружием". В портах Украины заблокировано 4,5 млн тонн зерна – ООН

Несколько миллионов тонн зерна заблокированы в украинских портах и ​​на кораблях. Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик немецкому агентству печати (dpa), передает anews.

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"В настоящее время почти 4,5 млн тонн зерна застряли в украинских портах и ​​на судах и не могут быть использованы", – заявил Фрик.

До начала войны Украина была одним из крупнейших в мире производителей пшеницы и крупным производителем кукурузы.

Многие страны, например, в Северной Африке, зависят от пшеницы из Украины. Зерно также имеет решающее значение для глобальной продовольственной помощи.

"Продукты из Украины срочно нужны всему миру", – сказал Фрик.

Он подчеркнул, что продовольствие должно поступать к нуждающимся в Украине, а также в мире, чтобы разрядить глобальный продовольственный кризис.

"Голод не должен быть оружием, применимым как в военном, так и в экономическом отношении", – заявил Фрик.

30 марта сообщалось, что Россия блокирует почти 100 судов с продовольствием в Черном море.

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Наталия Медведева

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