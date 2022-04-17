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Блокировка Россией портов Украины может привести к голоду в мире – ООН

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 02:20
Блокировка Россией портов Украины может привести к голоду в мире – ООН - Фото
Дэвид Бизли (Фото: EPA-EFE/Leszek Szymanski)

Закрытие портов на Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности. С таким предупреждением выступил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций Дэвид Бизли, передает The New York Times.

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В хранилищах Украины остается зерно, которое в обычные годы помогает накормить 400 миллионов человек по всему миру.

Но сейчас цепочка поставок была нарушена войной, и порты не могут нормально работать вблизи центра зоны боевых действий.

Бизли сравнил складывающуюся ситуацию с "идеальным штормом".

По его словам, глобальные поставки продовольствия оказались под угрозой, постольку заблокированы украинские порты Одесса, Черноморск, Южный и Николаев на побережье Черного моря.

Бизли сказал, что изложил свои опасения России по телефону и письменно, но Кремль не ответил ни на одно из обращений ООН.

"Именно тут должно вмешаться международное сообщество и принять очень серьезные решения о защите портов в гуманитарных целях и открытии портов для всего мира, – добавил он, – потому что иначе весь мир заплатит цену".

По словам Бизли, около 45 миллионов человек в 38 странах оказались на пороге голода из-за совокупных потерь от войн, засух и пандемии Covid-19. Влияние войны на Украине на цены на продовольствие, топливо и транспортные расходы, похоже, увеличит это число и ограничит возможности ООН по оказанию им помощи.

Он заявил, что украинские фермеры все еще могут собрать урожай, который поможет накормить голодающих в мире, если война прекратится сейчас, но не в том случае, если южные порты и черноморские морские пути останутся закрытыми.

"У вас будет голод, смерть и голод, – сказал Бизли. – У вас будет дестабилизация нескольких народов и у вас будет массовая миграция".

Читайте также: Россия блокирует почти 100 судов с продовольствием в Черном море – США в ООН

Наталия Медведева
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ООН голод война черное море блокада
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