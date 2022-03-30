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Россия блокирует почти 100 судов с продовольствием в Черном море – США в ООН

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 03:39
Россия блокирует почти 100 судов с продовольствием в Черном море – США в ООН - Фото
Венди Шерман (Фото: EPA-EFE/JOHN THYS)

Военная агрессия России привела к острой нехватке продовольствия в Украине, что вызвало эффект глобального продовольственного кризиса, ощущаемый во всем мире. Сейчас в Черном море заблокированы почти 100 судов с продовольствием. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман на заседании Совбеза ООН, посвященном гуманитарному кризису в Украине, передает CNN.

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Шерман заявила, что Россия разбомбила в Черном море как минимум три гражданских судна, перевозивших товары.

По словам замгоссекретаря США, ВМФ России блокирует доступ к украинским портам, лишая Украину возможности экспортировать зерно и не позволяя около 94 судам с продовольствием выйти в Средиземное море.

"Пока Путин продолжает свою войну, пока российские войска продолжают бомбить украинские города и блокировать колонны с гуманитарной помощью, пока осажденные мирные жители не могут добраться до безопасного места, этот гуманитарный кризис будет только усугубляться, – сказала Шерман. – Владимир Путин начал эту войну. Он создал этот глобальный продовольственный кризис. И он тот, кто может это остановить".

Замгоссекретаря США добавила, что до 13 млн человек во всем мире "могут столкнуться с отсутствием продовольственной безопасности в результате вторжения России в Украину".

Шерман сообщила, что около 30% мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы и 75% экспорта подсолнечного масла приходится на Черноморский регион.

Замгоссекретаря США обвинила Россию в терроризме и рассказала о ситуации в Мариуполе, где люди остались без еды, воды, тепла и электричества – людям приходится растапливать снег, чтобы получить питьевую воду.

"Одна мать рассказала журналистам, что в состоянии кормить трех дочерей только ложкой меда в день. Теперь городские власти говорят, что люди начинают умирать от голода", – сказала Шерман.

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Наталия Медведева
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Венди Шерман война мариуполь черное море блокада голод
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