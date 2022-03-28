Мариуполь становится "вторым Алеппо", война развивается по спирали – глава МИД Франции

Осажденный украинский город Мариуполь повторяет судьбу Алеппо – коммерческой столицы Сирии, которая в 2016 году подверглась массовым разрушениям при поддержке России. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на конференции в Катаре в Дохе, передает The Times of Israel.

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Ле Дриан сказал, что "осадная война" России против украинских городов должна вызвать коллективную вину.

"Гражданское население массово убивают, уничтожают, страдания ужасны", – заявил глава французской дипломатии.

Ле Дриан сказал, что мир переживает переломный момент, поскольку война продолжает развиваться по спирали, и добавил: "Это кризис, который касается всех нас".

26 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что работает с Турцией и Грецией над планом "гуманитарной операции" по эвакуации людей из разрушенного Мариуполя.

27 марта мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что в результате обстрелов со стороны российских оккупантов в городе пострадало 90% жилого фонда, 40% не подлежит восстановлению. Эвакуированы 50% населения. В Россию депортированы от 20 000 до 30 000 горожан.

Наталия Медведева

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