Мэр Мариуполя: От обстрелов пострадало 90% жилого фонда, эвакуировано 50% жителей

В Мариуполе в результате обстрелов со стороны российских оккупантов пострадало 90% жилого фонда, 40% не подлежит восстановлению. Эвакуированы 50% населения. В Россию депортированы от 20 000 до 30 000 горожан. Об этом в интервью УНИАН рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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Свет, вода, газ, связь

По его словам, с самого начала оккупанты "работали по методичке Геббельса" — блокировали город и уничтожали инфраструктуру.

За первую неделю они разрушили все 15 вводов электроэнергии в городе. Город остался без света и тепла. Также они перебили источник, который давал 70% объема воды. Потом перебили еще один ввод, который служил резервным источником водоснабжения. Мариуполь полностью остался без воды. После этого оккупанты лишили горожан газа. 21 марта они уничтожили последний источник связи в городе.

Чем обстреливают

Начиная с пятого-шестого дня войны оккупанты вели непрерывный огонь из "градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что и так нельзя пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию. Самолеты летят из Крыма — как на работу, каждые полчаса.

Обстрел драмтеатра

По данным мэра, погибли более 300 человек, которые в тот момент получали в театре питание.

Захоронение погибших

Бойченко подтвердил захоронение горожан в братских могилах. "К сожалению, по-другому не получалось. Обстрелы не прекращались", – сказал он. В последние дни, по словам мэра, людей хоронили даже во дворах.

Число погибших

"Не хочу никого пугать. Могу сказать точно, что эта цифра (2187 жителей) уже гораздо больше. Это тысячи людей", – сказал мэр.

Разрушения

В результате обстрелов со стороны оккупантов 90% жилого фонда так или иначе пострадало. Это 2600 домов, из которых 60% имеют прямое попадание "градом", гаубицей или системой "Буратино". 40% уже не подлежит восстановлению. Мариуполю нужна полная эвакуация, отметил Бойченко.

Эвакуация

По данным мэра, из города эвакуировали 50% населения. До войны в Мариуполе проживали 540 000 людей. "Но нужно понимать, что и в окрестностях города есть люди, которые также требуют эвакуации", – отметил он.

При этом, по словам мэра, часто оккупанты на блокпостах берут в плен жителей, которые пытаются выехать, потом за них требуют выкуп.

Депортация в РФ

Сейчас есть только предположительные данные. По оценкам местной власти, речь идет о количестве от 20 000 до 30 000 горожан.

Вадим Ребрина

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