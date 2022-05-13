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От голода умрут миллионы: ООН потребовала от Путина разблокировать украинские порты

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 05:25
От голода умрут миллионы: ООН потребовала от Путина разблокировать украинские порты - Фото
Морской торговый порт Черноморск (Фото ГП Морской торговый порт Черноморск - Facebook)

Миллионы людей в мире умрут от голода если Россия в скором времени не разблокирует украинские порты в Черном море для экспорта агропродукции. Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, пишет CNN.  

"Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы", — сказал Бизли. 

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На вопрос, что бы он сказал Путину напрямую, представитель ООН ответил: "Если у вас есть сердце к остальному миру, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты". 

Жизненно важные поставки сельскохозяйственной продукции из Украины остановились из-за военного блокирования Россией Одессы и соседних портов.   

Бизли предупредил, что порты должны быть введены в эксплуатацию в течение следующих 60 дней, иначе экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет. 

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По данным министерства сельского хозяйства США, Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров ключевых сельскохозяйственных продуктов, включая кукурузу, пшеницу и ячмень.  

Страна также является ведущим экспортером как подсолнечного масла, так и шрота.

В 2021 году на продукцию сельского хозяйства приходилось 41% всего экспорта Украины. 

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Роман Брыль
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