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Болгарские депутаты проголосовали за предоставление военной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 19:26
Болгарские депутаты проголосовали за предоставление военной помощи Украине - Фото
Скриншот из видео

Болгарские депутаты решили, что Болгария должна направить оружие в Украину и усилить собственную обороноспособность. Два проекта решения обсуждались в парламенте Болгарии в течение четырех часов. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Из 225 присутствующих депутатов 175 проголосовали "за", 49 – "против" и один воздержался.

Решение означает, что помощь Украине, помимо ремонта, будет включать также поставки оружия и запасных частей. При этом парламент поручает правительству определить, какая военная помощь может быть оказана Украине, исходя из возможностей Болгарии, в течение ближайшего месяца.

После встречи исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов прокомментировал журналистам, что минобороны "подготовит домашнее задание", и что предложение правительства будет "чрезвычайно консервативным".

Депутаты от партий ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии), Продолжаем перемены, Демократическая Болгария и Движение за права и свободы выступили в поддержку направления военной помощи Украине.

"Против" проголосовали депутаты правопопулистской партии Возрождение, а также Болгарской социалистической партии. Последние после окончания голосования подняли плакаты с надписью "Нет оружию! Мир".

Вадим Ребрина
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оружие помощь болгария
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