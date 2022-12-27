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Россия объявила в розыск журналиста Bellingcat Грозева. МИД Болгарии вызвало посла Москвы

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 19:47
Россия объявила в розыск журналиста Bellingcat Грозева. МИД Болгарии вызвало посла Москвы - Фото
Христо Грозев (Фото: скриншот с видео)

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла РФ Элеонору Митрофанову после объявления в розыск журналиста-расследователя группы Bellingcat Христо Грозева. Об этом сообщили в местном издании Nova.

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На встрече с Митрофановой будет обсуждаться запрет на изучение болгарского языка на временно оккупированных территориях Украины, изъятие портретов исторических деятелей Болгарии, а также объявление в розыск Грозева. 

Недавно министерство внутренних дел России объявило Грозева в розыск на основании уголовного дела без указания статьи уголовного кодекса страны-оккупанта. 

Сам журналист заявил, что не может комментировать свое объявление в розыск в РФ, так как не знаком с основаниями. Он отметил, что россияне годами давали понять, что боятся работы группы Bellingcat и будут пытаться ее стереть. 

Читайте также: ФСБ обвинила Украину в попытке "угнать самолеты". Грозев рассказал, как было на самом деле

Дмитро Гриниченко
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Россия болгария bellingcat Христо Грозев
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