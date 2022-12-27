Россия объявила в розыск журналиста Bellingcat Грозева. МИД Болгарии вызвало посла Москвы

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла РФ Элеонору Митрофанову после объявления в розыск журналиста-расследователя группы Bellingcat Христо Грозева. Об этом сообщили в местном издании Nova.

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На встрече с Митрофановой будет обсуждаться запрет на изучение болгарского языка на временно оккупированных территориях Украины, изъятие портретов исторических деятелей Болгарии, а также объявление в розыск Грозева.

Недавно министерство внутренних дел России объявило Грозева в розыск на основании уголовного дела без указания статьи уголовного кодекса страны-оккупанта.

Сам журналист заявил, что не может комментировать свое объявление в розыск в РФ, так как не знаком с основаниями. Он отметил, что россияне годами давали понять, что боятся работы группы Bellingcat и будут пытаться ее стереть.

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Дмитро Гриниченко

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