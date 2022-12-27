Россия объявила в розыск журналиста Bellingcat Грозева. МИД Болгарии вызвало посла Москвы
Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла РФ Элеонору Митрофанову после объявления в розыск журналиста-расследователя группы Bellingcat Христо Грозева. Об этом сообщили в местном издании Nova.
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На встрече с Митрофановой будет обсуждаться запрет на изучение болгарского языка на временно оккупированных территориях Украины, изъятие портретов исторических деятелей Болгарии, а также объявление в розыск Грозева.
Недавно министерство внутренних дел России объявило Грозева в розыск на основании уголовного дела без указания статьи уголовного кодекса страны-оккупанта.
Сам журналист заявил, что не может комментировать свое объявление в розыск в РФ, так как не знаком с основаниями. Он отметил, что россияне годами давали понять, что боятся работы группы Bellingcat и будут пытаться ее стереть.
- Грозев говорил, что российские спецслужбы теряют доверие диктатора Владимира Путина: против Украины работали около 120 офицеров из пятой службы ФСБ и до 40 – из ГРУ, но их прогноз оказался иллюзией.
- Расследователь считает, что в российских "элитах" сейчас существуют две основные силы: так называемая "партия войны" и элиты-противники вторжения России в Украину.
- Он заявлял, что в окружении Путина есть люди, которые хотят его смерти.
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