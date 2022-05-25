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В элитах России партия войны крышует Гиркина, а недовольные ждут возмущения народа – Грозе

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 02:49
В элитах России партия войны крышует Гиркина, а недовольные ждут возмущения народа – Грозе - Фото
Христо Грозев (Скриншот видео Youtube/Радио Свобода)

В российских "элитах" сейчас существуют две основные силы: так называемая "партия войны" и элиты-противники вторжения России в Украину. Об этом рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире Популярной политики.

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По мнению Грозева, сейчас среди "элит" России нет готовности активно менять политический строй, в тоже время олигархическая элита и элита силовиков полностью против "нынешней формы войны".

"Мне кажется, что та часть силовиков, которые хотят прекратить войну, ждут "инструмента". А "инструментом" должен быть все-таки, формально, народ, который должен выйти на улицу. Матери должны быть, супруги должны выйти. И ими будут как-то пользоваться эти силовики, которые хотят прекратить войну", – сказал Грозев.

Он подчеркнул, что в России есть и партия войны, которая тоже участвует в борьбе за власть. Люди, которые в нее входят, более радикальны в своих агрессивных устремлениях по сравнению с диктатором Путиным.

"Уникальный пример – господин Гиркин, которому позволяется говорить слова, которые никому другому не позволено. А именно называть "специальную операцию" словом "война", критиковать Путина и так далее. Это не просто так, это позволено кем-то, это крышуется кем-то – партией войны", – сказал Грозев.

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Наталия Медведева
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