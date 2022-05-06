В окружении Путина хотят его смерти. Есть запись разговора олигархов – Грозев

В близком окружении российского диктатора Путина хотят его смерти. Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону.

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По словам журналиста, многие приближенные диктатора не ожидали, что развязанная им война распространится на всю Украину. Думали, что все ограничится Донбассом. И соответственно, потери, которые несет в этой войне Россия, не были согласованы с олигархами и высокопоставленными военными.

Грозев заявил, что источник, который близко знаком с дочерью главы российского МИД Сергея Лаврова, узнал от нее, что Лавров был уверен, что вторжение ограничится Донбассом, и был в шоке, когда узнал, что началась настоящая война.

"Недавно мы с коллегами слушали запись одну одного очень близкого к Путину олигарха, который другому олигарху рассказывает, что лучше, чтобы он умер от этого (ну там называет какую-то предполагаемую болезнь), потому что он нас уничтожил, он уничтожает Украину, он уничтожает Россию. Вот они так думают. И это так и есть", – сказал Грозев.

По мнению Грозева, в окружении Путина сейчас активно или пассивно обдумывают, как посодействовать его смерти.

"Найдутся ли люди? Каждый генерал или полковник, у которого племянник умирает или пропадает, становится потенциальным таким...", – сказал Грозев.

22 апреля Грозев предположил, что Путин решил стать реальным верховным главнокомандующим и отдавать приказы в войне России против Украины.

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Наталия Медведева

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