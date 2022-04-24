Россия потеряла в Украине 90% лучших десантников – Грозев

Журналист Bellingcat Христо Грозев утверждает, что, по его информации, Россия потеряла в Украине 90% своих лучших десантников. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В первой части войны Россия потеряла 90% своих лучших десантников. Это же самая качественная и важная часть армии, без которой завоевать наиболее важные стратегические объекты, завоевать столицу нельзя. Затем была потеряна значительная часть второго эшелона – качественная, с их точки зрения, – наемников. Из них примерно 4000 потеряно. Это же огромный процент ветеранов, готовых к войне!" – заявил Грозев.

Он считает, что без общей мобилизации Россия сейчас способна собрать против Украины не более 60-70 БТГ неизвестно какого качества.

За два месяца войны против Украины Россия также использовала большинство высокоточных ракет, которые у нее были, сказал Грозев. По его оценкам, в России остается не более 30% арсенала, который у нее был перед началом войны.

Читайте также

Россия способна производить ракеты, но ресурс людей, умеющих их использовать, ограничен.

"Могу сказать, что это примерно 30-40 человек. Украина же работает не только на уничтожение и сбивание ракет, но и на выявление людей, умеющих эти ракеты программировать. Поэтому я не удивлюсь, если в России не останется не только hardware, но и software", – сказал Грозев.

Он также предположил, что в таких условиях через две-три недели ситуация на фронте может измениться в пользу Украины.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.