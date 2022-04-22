Российский диктатор Владимир Путин решил стать реальным верховным главнокомандующим и отдавать приказы в войне России против Украины. Чем дольше он будет это делать, тем хуже будет для России. Об этом сказал журналист Bellingcat Христо Грозев в интервью Популярной политике.

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Грозев подчеркнул, что Путин не может не видеть, что все что ему было обещано, практически гарантировалось – не выполнено.

"Внутриполитическая пятая колонна в Украине просто пропала, потерялась там. Гомеопатическая какая-то проявляется там – на уровне десяти демонстрантов в Мелитополе, и все", – сказал Грозев и отметил, что для Путина очевидно, что пятая служба ФСБ полностью его обманула.

Не удалось взять Киев, что было в первоначальном плане России.

"Он понимает, что это огромная репутационная цена для него самого. Поэтому ему просто остаться в старой позиции и верить этим людям, которые обещают что-то новое сейчас – это невозможно", – рассуждает Грозев.

По его словам, инсайды подтверждают, что Путин уже никому не верит, пытается сам принимать участие и давать инструкции.

"Он реально сейчас пытается сам участвовать и быть реальным главнокомандующим. Это будет очень интересно. Новая стадия этой войны, в которой Путин не верит никому и сам отдает приказы", – полагает журналист.

По его мнению, на протяжении нескольких дней или недель Путин сможет откорректировать какие-то очевидные ошибки – например, остановить штурм Азовстали силами военных.

Однако, Грозев уверен, что Путин не сможет построить новую стратегию войны против Украины вместо той, которая провалилась.

"Посмотрим через неделю... Чем больше он лично участвует, тем хуже будет для стратегии", – уверен журналист.

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Наталия Медведева

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