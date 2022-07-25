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ФСБ обвинила Украину в попытке "угнать самолеты". Грозев рассказал, как было на самом деле

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 18:22
ФСБ обвинила Украину в попытке
Фото: EPA

Российская ФСБ в понедельник заявила, что предотвратила попытку украинских спецслужб завербовать российского военного летчика и угнать с его помощью боевой самолет. По версии ФСБ, украинцам помогал болгарский журналист-расследователь Христо Грозев. Сам Грозев рассказал, что операция по вербовке реальна, а он снимал о ней документальный фильм.

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По версии ФСБ, сотрудники украинской военной разведки, "действуя от имени политического руководства своей страны", пытались подкупить российских пилотов и под гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза склонить их к перелету и посадке воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы.

Российская спецслужба опубликовала оперативное видео с записью разговора, как утверждается сотрудника украинской разведки. В ней он обещает российскому летчику до $2 млн за угон воздушного судна – Су-24, Су-34 или Ту-22М3.

Самолет, утверждает ФСБ, нужно было посадить на аэродроме Канатово в Кировоградской области, недавно попавшем под российский обстрел. Штурмана планировалось отравить клофелином.

Роль Грозева заключалась в том, что он якобы нашел курьеров для перевозки обещанного летчику аванса в размере $4000.

Грозев подробно прокомментировал заявления ФСБ, опубликовав большой тред в Twitter. По его словам, в российской версии есть много выдуманных или вольно интерпретированных деталей, но доля правды там есть.

ФСБ обвинила Украину в попытке "угнать самолеты". Грозев рассказал, как было на самом деле

Грозев утверждает, что попытка завербовать летчиков с целью угона самолетов в соответствии с законом, принятым в Украине после начала войны, действительно была.

Ему разрешили наблюдать за этим процессом в рамках съемки документального фильма, который должен выйти вскоре.

"Переговоры между украинскими вербовщиками и снятыми российскими пилотами начались как ожидалось, но их тон быстро изменился, что указывало на то, что пилоты не говорили за себя, а их "натаскали" – вероятно, контрразведчики ФСБ", — пишет Грозев.

Очевидное доказательство этого появилось, когда один из российских пилотов внезапно заявил, что хочет вывезти из страны не свою жену, а любовницу.

ФСБ обвинила Украину в попытке "угнать самолеты". Грозев рассказал, как было на самом деле

Грозев объяснил, что через пять минут выяснил, что "любовница" работает на ФСБ.

ФСБ обвинила Украину в попытке "угнать самолеты". Грозев рассказал, как было на самом деле

Еще одно доказательство участия ФСБ появилось, когда один из пилотов внезапно попросил у украинской стороны совета, как усыпить штурмана.

ФСБ обвинила Украину в попытке "угнать самолеты". Грозев рассказал, как было на самом деле

После этого обе стороны начали скармливать друг другу максимум дезинформации, пишет Грозев. Украинская сторона слила фейковые карты дислокации систем противовоздушной обороны, а пилоты – свои карты захода на посадку (вероятно, тоже фейковые).

А кончилось все тем, что обе стороны поняли бесперспективность своих замыслов.

По словам Грозева, хотя ФСБ изображает случившееся как триумф своей контрразведки, на самом деле она выдала свои методы и десятки своих агентов.

Он также подчеркнул, что с украинской стороны операцию вели не СБУ или ГУР, а бывшие оперативники, с которыми он познакомился в ходе расследования "вагнергейта".

"Так что все сегодняшние российские заявления – якобы это была операция ГУР "при поддержке НАТО" – полная, чистейшая глупость. Вся разведка ФСБ изо всех сил боролась против кучки, по сути, добровольцев. И не впервые", — заявил Грозев.

Андрей Водяный
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фсб Христо Грозев
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