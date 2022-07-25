ФСБ обвинила Украину в попытке "угнать самолеты". Грозев рассказал, как было на самом деле

Российская ФСБ в понедельник заявила, что предотвратила попытку украинских спецслужб завербовать российского военного летчика и угнать с его помощью боевой самолет. По версии ФСБ, украинцам помогал болгарский журналист-расследователь Христо Грозев. Сам Грозев рассказал, что операция по вербовке реальна, а он снимал о ней документальный фильм.

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По версии ФСБ, сотрудники украинской военной разведки, "действуя от имени политического руководства своей страны", пытались подкупить российских пилотов и под гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза склонить их к перелету и посадке воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы.

Российская спецслужба опубликовала оперативное видео с записью разговора, как утверждается сотрудника украинской разведки. В ней он обещает российскому летчику до $2 млн за угон воздушного судна – Су-24, Су-34 или Ту-22М3.

Самолет, утверждает ФСБ, нужно было посадить на аэродроме Канатово в Кировоградской области, недавно попавшем под российский обстрел. Штурмана планировалось отравить клофелином.

Роль Грозева заключалась в том, что он якобы нашел курьеров для перевозки обещанного летчику аванса в размере $4000.

Грозев подробно прокомментировал заявления ФСБ, опубликовав большой тред в Twitter. По его словам, в российской версии есть много выдуманных или вольно интерпретированных деталей, но доля правды там есть.

Грозев утверждает, что попытка завербовать летчиков с целью угона самолетов в соответствии с законом, принятым в Украине после начала войны, действительно была.

Ему разрешили наблюдать за этим процессом в рамках съемки документального фильма, который должен выйти вскоре.

"Переговоры между украинскими вербовщиками и снятыми российскими пилотами начались как ожидалось, но их тон быстро изменился, что указывало на то, что пилоты не говорили за себя, а их "натаскали" – вероятно, контрразведчики ФСБ", — пишет Грозев.

Очевидное доказательство этого появилось, когда один из российских пилотов внезапно заявил, что хочет вывезти из страны не свою жену, а любовницу.

Грозев объяснил, что через пять минут выяснил, что "любовница" работает на ФСБ.

Еще одно доказательство участия ФСБ появилось, когда один из пилотов внезапно попросил у украинской стороны совета, как усыпить штурмана.

После этого обе стороны начали скармливать друг другу максимум дезинформации, пишет Грозев. Украинская сторона слила фейковые карты дислокации систем противовоздушной обороны, а пилоты – свои карты захода на посадку (вероятно, тоже фейковые).

А кончилось все тем, что обе стороны поняли бесперспективность своих замыслов.

По словам Грозева, хотя ФСБ изображает случившееся как триумф своей контрразведки, на самом деле она выдала свои методы и десятки своих агентов.

Он также подчеркнул, что с украинской стороны операцию вели не СБУ или ГУР, а бывшие оперативники, с которыми он познакомился в ходе расследования "вагнергейта".

"Так что все сегодняшние российские заявления – якобы это была операция ГУР "при поддержке НАТО" – полная, чистейшая глупость. Вся разведка ФСБ изо всех сил боролась против кучки, по сути, добровольцев. И не впервые", — заявил Грозев.

Андрей Водяный

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