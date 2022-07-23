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Россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому, есть погибшие и раненые — глава ОВА

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23.07.2022, 09:34
Россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому, есть погибшие и раненые — глава ОВА - Фото
Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: EPA)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому, выпустив 13 ракет с моря и стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. 

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По его словам, утром противник выпустил восемь крылатых ракет "Калибр" из Черного моря и пять ракет Х-22 со стратегического бомбардировщика Ту-22М3. 

Ракеты ударили по военному аэродрому "Канатово" и одному из объектов Укрзалізниці, есть погибшие и раненые. 

Райкович также заявил, что в Кропивницком без света осталась часть одного из микрорайонов, над устранением проблемы работают аварийные бригады. 

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Дмитрий Гриниченко
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война обстрелы кропивницкий
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