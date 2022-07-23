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В Харькове прозвучали взрывы, россияне нанесли удар по центру города — Терехов

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 07:18
В Харькове прозвучали взрывы, россияне нанесли удар по центру города — Терехов - Фото
Игорь Терехов (Фото: скриншот с видео)
дополнено обновлено

Российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова, пострадал один человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов

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По его словам, несколько сильных прилетов было зафиксировано в районе центра Харькова. По предварительной информации, известно об одном пострадавшем. 

На месте удара работают спасатели, Терехов призвал жителей города находится в укрытиях. 

Местные паблики сообщают о том, что над Харьковом поднимается дым. 

Обновлено в 08:08. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что российский снаряд попал в двухэтажный дом, один мужчина получил легкие ранения, его состояние удовлетворительной. Здание практически полностью разрушено. 

Читайте также: Россияне нанесли удар по Харькову, погибли двое взрослых и 13-летний мальчик — фото 

Дмитрий Гриниченко
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