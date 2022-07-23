В Харькове прозвучали взрывы, россияне нанесли удар по центру города — Терехов
Российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова, пострадал один человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
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По его словам, несколько сильных прилетов было зафиксировано в районе центра Харькова. По предварительной информации, известно об одном пострадавшем.
На месте удара работают спасатели, Терехов призвал жителей города находится в укрытиях.
Местные паблики сообщают о том, что над Харьковом поднимается дым.
Обновлено в 08:08. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что российский снаряд попал в двухэтажный дом, один мужчина получил легкие ранения, его состояние удовлетворительной. Здание практически полностью разрушено.
- ВСУ в последнее время регулярно отбивают российские штурмы в Харьковской области, в частности под Дементиевкой.
- Россияне бьют по городу артиллерией и ракетами, в частности по школам, домам и другой гражданской инфраструктуре.
- Путин, возможно, приказал захватить Харьков и неоккупированную часть Харьковской области. Но успех России крайне маловероятен.
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