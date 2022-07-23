В Харькове прозвучали взрывы, россияне нанесли удар по центру города — Терехов

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Российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова, пострадал один человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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По его словам, несколько сильных прилетов было зафиксировано в районе центра Харькова. По предварительной информации, известно об одном пострадавшем.

На месте удара работают спасатели, Терехов призвал жителей города находится в укрытиях.

Местные паблики сообщают о том, что над Харьковом поднимается дым.

Обновлено в 08:08. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что российский снаряд попал в двухэтажный дом, один мужчина получил легкие ранения, его состояние удовлетворительной. Здание практически полностью разрушено.

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Дмитрий Гриниченко

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