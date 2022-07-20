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Россияне нанесли удар по Харькову, погибли двое взрослых и 13-летний мальчик — фото

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 10:31
Россияне нанесли удар по Харькову, погибли двое взрослых и 13-летний мальчик — фото - Фото
Воронка после обстрела Харькова (Фото: Сергей Болвинов/Facebook)

Российские оккупанты нанесли удар по Салтовскому массиву Харькова, погибли двое взрослых и 13-летний мальчик. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, утром 20 июля россияне ударили по Салтовке, в результате обстрела погибли мужчина и женщина, а также 13-летний мальчик. Еще одна 72-летняя женщина получила ранения.

Данные о пострадавших уточняются. 

По предварительной информации полиции, город обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган", сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. 

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Дмитрий Гриниченко
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