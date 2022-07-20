Россияне нанесли удар по Харькову, погибли двое взрослых и 13-летний мальчик — фото
Российские оккупанты нанесли удар по Салтовскому массиву Харькова, погибли двое взрослых и 13-летний мальчик. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, утром 20 июля россияне ударили по Салтовке, в результате обстрела погибли мужчина и женщина, а также 13-летний мальчик. Еще одна 72-летняя женщина получила ранения.
Данные о пострадавших уточняются.
По предварительной информации полиции, город обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган", сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.
- ВСУ в последнее время регулярно отбивают российские штурмы в Харьковской области, в частности под Дементиевкой.
- Россияне бьют по городу артиллерией и ракетами, в частности по школам, домам и другой гражданской инфраструктуре.
- Путин, возможно, приказал захватить Харьков и неоккупированную часть Харьковской области. Но успех России крайне маловероятен.
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