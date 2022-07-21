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Россия использовала до 60% запасов высокоточного оружия – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 18:36
Россия использовала до 60% запасов высокоточного оружия – ГУР - Фото
Вадим Скибицкий (скриншот)

По оценкам Главного управления разведки Минобороны, Россия использовала 55-60% запасов высокоточного оружия, которые были у нее до начала широкомасштабного вторжения. Об этом на брифинге заявил замглавы ГУР Вадим Скибицкий.

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"Относительно высокоточного вооружения – это системы "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555 – то по нашим подсчетам на сегодняшний день использовано от 55% до 60% тех запасов, которые были до войны", – сказал Скибицкий.

Больше всего, по его словам, использовано ракет комплекса "Искандер", их применения давно не было.

Скибицкий отметил, что многие составляющие ракет — иностранного производства. Из-за санкций Россия сейчас не может их получить.

"Но есть очень большие запасы старого советского вооружения. Это и крылатые ракеты, те же Х-22... Это полный набор реактивных снарядов: "Смерч", "Ураган", "Град", разного рода авиационные бомбы... Эти запасы очень большие, и подсчитать, сколько их осталось, очень сложно", – сказал замглавы ГУР.

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Вадим Ребрина
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оружие разведка ракеты Вадим Скибицкий гур минобороны
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