Россия использовала до 60% запасов высокоточного оружия – ГУР

По оценкам Главного управления разведки Минобороны, Россия использовала 55-60% запасов высокоточного оружия, которые были у нее до начала широкомасштабного вторжения. Об этом на брифинге заявил замглавы ГУР Вадим Скибицкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Относительно высокоточного вооружения – это системы "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555 – то по нашим подсчетам на сегодняшний день использовано от 55% до 60% тех запасов, которые были до войны", – сказал Скибицкий.

Больше всего, по его словам, использовано ракет комплекса "Искандер", их применения давно не было.

Скибицкий отметил, что многие составляющие ракет — иностранного производства. Из-за санкций Россия сейчас не может их получить.

"Но есть очень большие запасы старого советского вооружения. Это и крылатые ракеты, те же Х-22... Это полный набор реактивных снарядов: "Смерч", "Ураган", "Град", разного рода авиационные бомбы... Эти запасы очень большие, и подсчитать, сколько их осталось, очень сложно", – сказал замглавы ГУР.

Читайте также: ГУР: Потери РФ большие, но не критические. Всеобщая мобилизация будет признанием поражения

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.