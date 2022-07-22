Российские оккупанты обстреливают Никополь, бьют из РСЗО
22.07.2022, 01:14
Последствия обстрела Никополя 20 июля (Фото: Валентин Резниченко / Facebook)
Ночью 22 июля российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг нанес удары из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
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"Снова обстрелян город Никополь!!! Четыре залпа РСЗО по спящему городу", – написал Евтушенко.
По непроверенный информации с пабликов, оккупанты обстреляли Никополь из села Водяное, которое расположено недалеко от Энергодара.
В сети публикуют видео с ракетами и звуками взрывов.
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