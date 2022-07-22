Российские оккупанты обстреливают Никополь, бьют из РСЗО

Ночью 22 июля российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области. Враг нанес удары из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

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"Снова обстрелян город Никополь!!! Четыре залпа РСЗО по спящему городу", – написал Евтушенко.

По непроверенный информации с пабликов, оккупанты обстреляли Никополь из села Водяное, которое расположено недалеко от Энергодара.

В сети публикуют видео с ракетами и звуками взрывов.

Этот материал будет дополняться по мере появления новой информации.

Наталия Медведева

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