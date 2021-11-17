Как Bellingcat проверяла операцию против ЧВК Вагнера. Объяснение Христо Грозева

Расследование дела Вагнергейта было необычным для Bellingcat, поскольку журналисты в значительной степени опиралось на источники, имена которых не могли быть названы либо потому, что их просили анонимно обсудить секретные вопросы, либо на российских наемников, которые просили не называть их имена из соображений их же безопасности. При этом методы с использованием открытых источников по-прежнему имели решающее значение для критического анализа заявлений этих людей. Об этом написал журналист-расследователь Христо Грозев в статье для Bellingcat.

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По словам Грозева, в начале осени 2020 года бывшие оперативники украинской разведки связались с Bellingcat и согласились обсудить детали операции. Несколько дней они давали подробные интервью, в которых предоставили пошаговую хронологию подготовительной и активной фаз операции.

Журналисты получили от них оригинальные неотредактированные аудиозаписи звонков о вербовке, а также исходные файлы данных документов и фотографий, которые наемники отправили по электронной почте в ходе подачи заявления о приеме на работу.

"Из-за потенциального конфликта интересов со стороны отстраненных от должности офицеров предоставленные ими данные требовали критической оценки и проверки", – сообщил Грозев.

Проверка изображений и файлов PDF

Файлы наемников были каталогизированы в набор из трех подпапок на человека: аудио, документы и (необязательно) анкеты.

В Bellingcat обнаружили, что все отправленные документы сохранили свои исходные метаданные, включая дату создания и дату изменения, а в некоторых случаях данные геолокации. Случаев противоречивых или явно недостоверных данных в файлах не было.

Проверка аудиофайлов (звонков)

Журналисты получили архив из 236 аудиофайлов, относящихся к 72 различным наемникам. В эту выборку вошли примерно 40% всех, кто отправил свои данные фиктивному военному подрядчику, в том числе все задержанные в Минске.

Аудиофайлы были в формате ogg и mp3.

Аудиофайлы ogg имели ограниченные метаданные, но то, что они содержали, подтверждает, что они были созданы WhatsApp.

Из-за того, что аудиофайлы были перекодированы, невозможно установить исходное время записи. Однако нет никаких свидетельств редактирования, обрезки или склейки звука любой отдельной аудиозаписи, а последовательность вызовов следует логическому шаблону.

Чтобы дополнительно подтвердить подлинность звонков, Bellingcat позвонил на несколько телефонных номеров наемников. Номера были идентифицированы с помощью сервисов, которые выявляют владельцев телефонов из данных из открытых источников.

Один из бывших наемников, который был среди задержанных в Минске, согласился поделиться своей историей при условии анонимности.

Это позволило журналистам сравнить его голос с голосом аудиозвонков в папке с его именем, при этом голоса и интонационные характеристики были идентичными.

Подтверждение рассказов

Большая часть версии событий, представленных оперативниками, была подтверждена посредством проверенных телефонных звонков и сбора документов.

Часть проверяли через данных из открытых источников. В частности, сверка перебронирования авиабилетов наемников по кодам в онлайн-базе данных Turkish Airlines.

Части рассказа оперативников проверили на основе показаний опрошенных наемников. Независимо друг от друга они описали тот же общий ход событий.

Единственные части рассказа оперативников, которые не могли быть независимо подтверждены, касались описанных ими встреч, которые якобы имели место с канцелярией президента в связи с решением отложить операцию.

Bellingcat не получили опровержения или подтверждения из Офиса президента на вопросы о связанных событиях, несмотря на многочисленные просьбы о комментариях.

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Наталия Медведева

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