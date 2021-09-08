США знали о спецоперации Украины по задержанию наемников ЧВК Вагнера – CNN

США были в курсе о спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера, которая якобы была сорвана в августе 2020 года. Возможно, США также оказывали помощь для ее проведения, сообщает CNN со ссылкой на источники в украинской и американской разведке.

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Трое бывших высокопоставленных украинских разведчиков сказали каналу, что для операции под руководством Украины были предоставлены американские деньги, техническая помощь и рекомендации Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

Однако высокопоставленный чиновник из США сказал, что эти утверждения "ложны". Он признал, что американская разведка США знала об операции, однако отрицает какую-либо причастность к ней.

Американский чиновник предположил, что заявления о помощи США могут быть попыткой разделить или даже переложить вину за провал украинской спецоперации.

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Также источники канала из украинской разведки рассказали, что заманивали наемников под предлогом фейкового высокооплачиваемого ($5000/месяц) контракта по охране нефтяных объектов в Венесуэле. Для якобы найма боевиков просили доказать их опыт – и они присылали кадры, удостоверения и другие доказательства их причастности к преступлениям.

В частности, на одном из видео, полученном CNN от разведчиков, запечатлена группа боевиков на востоке Украины, которая держит обломки сбитого украинского военного самолета.

"Двое (боевиков, – ред.) присутствовали при запуске ракеты, сбившей MH17. Четверо других были членами группы, которая сбила наш военный самолет и убила не менее 70 наших лучших людей", – говорит бывший украинский разведчик.

Украинские источники CNN говорят, что неудача со спецоперацией стала серьезным ударом для разведки. По их словам, украинские разведчики почти 18 месяцев работали над задержанием российских подозреваемых.

"Если бы эти люди оказались здесь, в Украине, подробности их преступных действий стали бы известны всему миру. Украина могла бы привлечь их к ответственности и показать, что наша борьба с Россией серьезна и что мы не будем поднимать руки в знак капитуляции", – сказал CNN один из источников.

24 июня 2021-го Зеленский в интервью 1+1 сказал, что идея со спецоперацией принадлежала "другим странам", а Украину в нее "максимально втягивали". Он также сказал, что обсуждал летом 2020-го вопрос вагнеровцев с Александром Лукашенко – на тот момент президентом Беларуси.

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Марк Сировой

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