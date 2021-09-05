ЧВК Вагнера. Украина собрала важные доказательства, но власти решили молчать – Грозев

Представители украинской власти все еще умалчивают о спецоперации по "вагнеровцам", тогда как собранная украинскими спецслужбами информация была бы полезна в расследовании катастрофы МН17. Об этом заявил журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев во время фестиваля Mezhyhirya Fest 2021.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Грозев сообщил, что в 2020-м Bellingcat наблюдали за наемниками, и "было очевидно, что что-то происходит". После передвижения "вагнеровцев" в Беларусь расследователи связались с сотрудниками украинских спецслужб в отставке, и стало ясно – это спецоперация.

Комментируя отсрочку спецоперации, что привело к ее провалу, Грозев предположил – возможно, "кто-то специально так сделал, потому что не хотел портить отношения с Кремлем". С другой стороны, по словам журналиста, может это была просто "плохая политическая идея". Мол, отсрочим на три дня – ничего не произойдет. Также нельзя исключать, что "что-то сорвалось" у одной из сторон, участвовавших в спецоперации. Однако точного ответа у Bellingcat пока нет.

"Правительство не хочет признавать, что это (спецоперация, – ред.) было. Вместо этого правительство решило просто молчать", – сказал он, отметив, что данные правительства были бы очень важны для расследования МН17, так как спецслужбы собрали доказательства по катастрофе.

Грозев отметил, что никто из украинских чиновников так и не прокомментировал ситуацию с "вагнеровцами" для расследования Bellingcat, но "надежды еще есть". Расследователи ждут от украинских властей какой-либо информации уже в течение шести месяцев.

Читайте также: "Концы в воду". Bellingcat заканчивает расследование вагнергейта, а Украина – и близко нет

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.