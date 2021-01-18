"Бомбастичнее отравления Навального". Грозев анонсировал новое расследование Bellingcat

Лидер группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев анонсировал публикацию в ближайшее время еще одного расследования об отравлениях, организованных группой сотрудников ФСБ, которые покушались на российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью журналистам из РФ.

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"Для меня это бомба. Для меня то, что мы доказали, можно сказать, что это даже более бомбастично, чем отравление Навального. Потому что одна вещь, когда они отравляют политиков... Потому что политики как-то подписываются под риском, под правилами игры в современной России. А вот не-политики не должны ни под чем подписываться", – сказал Грозев, говоря о новом расследовании.

По его словам, расследование уже готово, оно состоит из двух частей и в начале следующей недели будет обнародована как минимум первая. Хотели опубликовать его раньше, но потребовалось дополнительное время, чтобы обеспечить безопасность источников информации.

14 декабря 2020 года The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel опубликовали расследование – в нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые регулярно сопровождали его во время поездок.

21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора со своим возможным отравителем – человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. В ФСБ назвали запись разговора подделкой и провокацией.

31 декабря расследователь Bellingcat Христо Грозев обнародовал информацию обо всех поездках группы ФСБ, предположительно отравившей Новичком оппозиционера РФ Алексея Навального.

5 января в Bellingcat заявили что, готова уже половина фильма об операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, которую отрицают в Офисе президента.

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Наталия Медведева

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