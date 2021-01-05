"Осталось много следов". В Bellingcat говорят, что готово уже полфильма об операции по ЧВК
В Bellingcat заявили что, готова уже половина фильма об операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, которую отрицают в Офисе президента. Об этом в интервью НВ рассказал расследователь Bellingcat Христо Грозев.
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"Мы уже начали снимать этот фильм. Он уже более чем на половину готов. Хотим поставить точки над "и" и закончить последнюю часть – (выяснить, – ред.) причины провала и как так случилось", – сказал он.
Грозев также говорит, что операция планировалась, и по ней осталось много "документов" и "следов". Расследователь в частности утверждает, что было судебное решение о "ритуальном задержании" вганеровцев, если бы они попали в Украину.
"Следов настолько много, что просто непонятно, у кого может быть иллюзия, что это (существование операции, - ред.) не будет доказано", – сказал он.
- 18 августа Бутусов опубликовал версию, что кто-то из ОП сорвал операцию спецслужб Украины по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которых задержали в Беларуси, а затем отпустили в РФ. Выложено аудио бесед с ними.
- Зеленский назвал эту информацию "бредом", глава ОП Ермак заявил, что это "дезинформационная атака", а глава ГУР Буданов утверждает, что это фейк спецслужб РФ. Отрицают участие и СБУ с СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать дело.
- 12 сентября генпрокурор Венедиктова сообщила, что в ГБР открыто дело по факту возможной спецоперации.
- 22 декабря Грозев заявил, что Bellingcat делают расследование и снимают документальный фильм об операции.
- 30 декабря пятый президент Порошенко заявил, что санкционировал в 2018 году эту спецоперацию.
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