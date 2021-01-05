"Осталось много следов". В Bellingcat говорят, что готово уже полфильма об операции по ЧВК

В Bellingcat заявили что, готова уже половина фильма об операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, которую отрицают в Офисе президента. Об этом в интервью НВ рассказал расследователь Bellingcat Христо Грозев.

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"Мы уже начали снимать этот фильм. Он уже более чем на половину готов. Хотим поставить точки над "и" и закончить последнюю часть – (выяснить, – ред.) причины провала и как так случилось", – сказал он.

Грозев также говорит, что операция планировалась, и по ней осталось много "документов" и "следов". Расследователь в частности утверждает, что было судебное решение о "ритуальном задержании" вганеровцев, если бы они попали в Украину.

"Следов настолько много, что просто непонятно, у кого может быть иллюзия, что это (существование операции, - ред.) не будет доказано", – сказал он.

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Марк Сировой

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