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Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал спецоперацию по задержанию вагнеровцев

30.12.2020, 20:29
Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал спецоперацию по задержанию вагнеровцев - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал спецоперацию по задержанию боевиков российской ЧВК Вагнера. Об этом он сказал в эфире 5 канала.

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"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 тогдашний Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", – сказал он.

Он считает, что срыв операции — это государственная измена.

"Я подчеркиваю, что я не дам закрыть, заболтать, оболгать или уйти от ответственности за совершение государственной измены, где усилиями десятков украинских героев, целью которых было привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбиванию самолета MH17, к сбиванию Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту, а не судить невинного Назарова..." – заявил Порошенко.

По его словам, операция "была сорвана конкретными лицами". "Я очень советую создать временную следственную комиссию, допросить всех участников процесса и немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность расследования, которое точно будет проведено", – сказал пятый президент. 

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Вадим Ребрина
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Петр Порошенко чвк вагнера

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