Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал спецоперацию по задержанию вагнеровцев
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал спецоперацию по задержанию боевиков российской ЧВК Вагнера. Об этом он сказал в эфире 5 канала.
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"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 тогдашний Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", – сказал он.
Он считает, что срыв операции — это государственная измена.
"Я подчеркиваю, что я не дам закрыть, заболтать, оболгать или уйти от ответственности за совершение государственной измены, где усилиями десятков украинских героев, целью которых было привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбиванию самолета MH17, к сбиванию Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту, а не судить невинного Назарова..." – заявил Порошенко.
По его словам, операция "была сорвана конкретными лицами". "Я очень советую создать временную следственную комиссию, допросить всех участников процесса и немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность расследования, которое точно будет проведено", – сказал пятый президент.
- 29 июля 2020-го в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. Украина запросила выдачу наемников, так как некоторые из них воевали на Донбассе на стороне боевиков. Минск же отпустил их в Россию.
- 18 августа Бутусов опубликовал версию, что кто-то из Офиса президента сорвал операцию спецслужб Украины по задержанию этих боевиков. Выложено аудио бесед с ними.
- Зеленский назвал эту информацию "бредом", глава ОП Ермак заявил, что это "дезинформационная атака", а глава ГУР Буданов утверждает, что это фейк спецслужб РФ. Отрицают участие и в СБУ с СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать дело.
- 12 сентября генпрокурор Венедиктова сообщила, что в ГБР открыто дело по факту возможной спецоперации.
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