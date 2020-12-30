Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал спецоперацию по задержанию вагнеровцев

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал спецоперацию по задержанию боевиков российской ЧВК Вагнера. Об этом он сказал в эфире 5 канала.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 тогдашний Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", – сказал он.

Он считает, что срыв операции — это государственная измена.

"Я подчеркиваю, что я не дам закрыть, заболтать, оболгать или уйти от ответственности за совершение государственной измены, где усилиями десятков украинских героев, целью которых было привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбиванию самолета MH17, к сбиванию Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту, а не судить невинного Назарова..." – заявил Порошенко.

По его словам, операция "была сорвана конкретными лицами". "Я очень советую создать временную следственную комиссию, допросить всех участников процесса и немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность расследования, которое точно будет проведено", – сказал пятый президент.

Читайте также: ЧВК Вагнера. Bellingcat снимает фильм о спецоперации, которую Зеленский отрицает

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.