Спецоперация против ЧВК Вагнера. ГБР уже открыло уголовное дело – Венедиктова
Генпрокурор заявила, что ей неизвестно о якобы готовившейся против наемников из ЧВК Варгнера спецоперации
Уголовное производство из-за информации о якобы проводившейся Украиной против наемников ЧВК Вагнер спецоперации уже открыто Государственным бюро расследований. Об этом заявила в интервью с журналистом Савиком Шустером генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
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По словам генпрокурора, уголовное дело в ГБР было зарегистрировано сразу же, как только информация появилась в СМИ. "Уголовное производство уже есть, и, насколько я знаю, не одно", – заявила Венедиктова.
Те, кто заявляет, что знает о якобы проводившейся спецоперации, должны сообщить всю информацию следствию, считает Венедиктова.
Также Венедиктова заявила, что ей о подобной спецоперации неизвестно.
По ее словам, когда наемники были задержаны в Беларуси, все документы для экстрадиции оформлялись в спешном порядке. "Прокуроры сидели круглосуточно, международный департамент сидел субботу и воскресенье, ничего готового не было", – заявила Венедиктова.
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