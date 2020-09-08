ЧВК Вагнера. Соколова опубликовала новые записи переговоров с боевиками – видео

На опубликованных записях вагнеровцы рассказывают "куратору" о том, как сбивали украинские самолеты и сопровождали БУКи

Новые записи разговоров с наемниками из ЧВК Вагнера опубликовала в Facebook журналистка Янина Соколова.

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Журналистка утверждает, что записи прислали ей на почтовый ящик. На них человек, обозначенный как куратор, беседует с боевиками об их боевом опыте. Один из наемников бы 29 июля среди задержанных в Беларуси вагнеровцев.

В частности, боевики подтверждают:

- поставки на территорию Украины тяжелой боевой техники из России, включая танки, БМП и БУКи;

- то, что БУКом был сбит украинский АН-26 в Луганской области;

- один из боевиков, Дмитрий Савицкий, признается в том, что стрелял из ПЗРК "Игла" в украинский Ил-76 в аэропорту Луганска;

- личное руководство Дмитрия "Вагнера" Уткина боевиками во время боев против ВСУ;

- получение за участие в незаконных вооруженных формированиях высокой зарплаты и наград от России;

- участие в вооруженных конфликтах в Сирии, Судане и ЦАР.

Во время разговора с боевиком Алексеем Волгиным "куратор" убеждает его, что проект, в котором он предлагает участвовать, не частный, а государственный.

Также на записи присутствуют документы боевиков.

Соколова считает присланные ей записи имеющими отношение к якобы готовившейся спецслужбами Украины спецоперации по задержанию наемников. Власти отрицают подготовку подобной операции.

Денис Юдин

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