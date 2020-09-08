ЧВК Вагнера. Соколова опубликовала новые записи переговоров с боевиками – видео
На опубликованных записях вагнеровцы рассказывают "куратору" о том, как сбивали украинские самолеты и сопровождали БУКи
Новые записи разговоров с наемниками из ЧВК Вагнера опубликовала в Facebook журналистка Янина Соколова.
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Журналистка утверждает, что записи прислали ей на почтовый ящик. На них человек, обозначенный как куратор, беседует с боевиками об их боевом опыте. Один из наемников бы 29 июля среди задержанных в Беларуси вагнеровцев.
В частности, боевики подтверждают:
- поставки на территорию Украины тяжелой боевой техники из России, включая танки, БМП и БУКи;
- то, что БУКом был сбит украинский АН-26 в Луганской области;
- один из боевиков, Дмитрий Савицкий, признается в том, что стрелял из ПЗРК "Игла" в украинский Ил-76 в аэропорту Луганска;
- личное руководство Дмитрия "Вагнера" Уткина боевиками во время боев против ВСУ;
- получение за участие в незаконных вооруженных формированиях высокой зарплаты и наград от России;
- участие в вооруженных конфликтах в Сирии, Судане и ЦАР.
Во время разговора с боевиком Алексеем Волгиным "куратор" убеждает его, что проект, в котором он предлагает участвовать, не частный, а государственный.
Также на записи присутствуют документы боевиков.
Соколова считает присланные ей записи имеющими отношение к якобы готовившейся спецслужбами Украины спецоперации по задержанию наемников. Власти отрицают подготовку подобной операции.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемника из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал.
- Президент Зеленский назвал эту информацию "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это - "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
- Глава ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ. Отрицают участие в подобной спецоперации в СБУ и СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать это дело.
- 4 сентября депутат от Евросолидарности Владимир Арьев опубликовал фотографии документов, которые якобы свидетельствуют о проведении украинскими спецслужбами такой операции.
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