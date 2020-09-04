Спецоперация против ЧВК Вагнера. Арьев опубликовал документы СБУ

Нардеп из Евросолидарности опубликовал фотографии документов СБУ, которые касаются наемников ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси

Фотографии документов, которые якобы свидетельствуют о проведении украинскими спецслужбами операции по вывозу из России наемников ЧВК Вагнера, опубликовал в Facebook нардеп из фракции Европейская солидарность Владимир Арьев.

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Версию о том, что украинские спецслужбы пытались выманить группу боевиков из России, но из-за задержки операции и якобы утечки информации о ней из Офиса президента вагнеровцы были задержаны в Беларуси и возвращены в РФ, опубликовал 18 августа журналист Юрий Бутусов. В Офисе президента и спецслужбах эту информацию назвали фейком.

Арьев утверждает, что опубликованные им документы доказывают ложь со стороны властей и называет их неопровержимыми доказательствами.

Среди документов – письмо начальника 5 управления СБУ, департамента контрразведки, в котором говорится, что на территории России создано новое незаконное вооруженное формирование "МАР". Организатором назван человек, представляющийся как "Сергей Петрович". Арьев утверждает, что этот человек – украинский оперативник, но это не указано в документе, поскольку он не секретный. Также в письме говорится, что установлены анкетные данные 40 человек, готовых к отправке в Венесуэлу и Сирию. Письмо датировано 13 июля 2020 года.

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Также опубликован документ, озаглавленный как протокол осмотра старшим следователем СБУ оптического диска, на котором находится содержимое электронной почты "Сергея Петровича" info@office-rosneft.org. В документе указано, что оно было получено в ходе негласного следственного действия по снятию информации из электронных информационных систем.

В документе говорится, что в почте "Сергея Петровича" находятся фото документов, переписка и аудиофайлы с информацией о 34 лицах. Указанные в документе фамилии и инициалы совпадают с данными задержанных в Беларуси 33 вагнеровцов (кроме Тараканова И.Г., которого нет среди задержанных).

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Также Арьевым опубликовано приложение №21 к протоколу осмотра, это расшифровка записи беседы с Харитоновым Д.Ю. Протокол и приложение к нему датированы 25 июля. По сообщению беларуских правоохранителей, в ночь на 25 июля вагнеровцы поселились в одной из гостиниц Минска.

Еще один документ – уведомление о подозрении Харитонову Денису Юрьевичу в участии в террористической организации "ДНР", подписанное старшим следователем СБУ и согласованное прокурором. Документ датирован 29 июля, в ночь на этот день вагнеровцы были задержаны в санатории под Минском. 30 июля СБУ заявила о том, что будет добиваться экстрадиции наемников в Украину, 12 августа запрос об экстрадиции 28 боевиков, включающий сообщения о подозрении, был отправлен в Беларусь.

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Также опубликованы чеки на покупку авиабилетов на рейс из Минска в Стамбул 25 июля на Павленко Сергея и Руденко Александра. Мужчины с такими именами были среди задержанных вагнеровцев. Кроме этого, опубликованы фотографии документов и наград боевиков, а также три аудиозаписи бесед с ними.

Денис Юдин

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